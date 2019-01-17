المستهلكون في الإمارات يتطلّعون إلى «الخدمة الممتازة»

المصدر: دبي - البيان

يتوقّع 90% من سكان الإمارات استجابةً فورية من المؤسسات التي يتواصلون معها كجزء من الطلب المتزايد على «الخدمة الممتازة» من المؤسسات في الدولة وفقاً لتقرير بحثي عالمي أجرته شركة أڤايا.

استطلعت الشركة آراء 8000 مستهلك في 9 دول للوقوف على وجهات نظرهم بشأن التفاعل مع المؤسسات الكبيرة، لتكشف نتائج الاستطلاع عن وجود رغبة كبيرة في الحصول على «الخدمة الممتازة» من المؤسسات، أي المؤسسات التي تذهب بعيداً في تلبية تطلعات العملاء، وتتعامل بما يناسب توقعاتهم.

ووفقاً للتقرير يعتقد 82% من المستهلكين في الإمارات أن المؤسسات الكبيرة يجب أن تجعل التواصل مع العملاء أسهل من ذي قبل مقارنةً بالمعدل العالمي البالغ 79% كما أظهر التقرير أن المستهلكين الإماراتيين هم أكثر تطلباً بالنسبة لـ «الخدمة الممتازة» من المؤسسات.