مليار دولار للمساعدة في الحدّ من النفايات البلاستيكية

المصدر: دبي - البيان

أُطلق تجمع دولي جديد يتكون من شركات عالمية لسلسلة القيمة الخاصة بالسلع الاستهلاكية والبلاستيكية أمس لتقديم حلول للحدّ من النفايات البلاستيكية في البيئة والمحيطات.

وخصص التجمع الدولي للحدّ من النفايات البلاستيكية، والذي يتكون حالياً من نحو 30 شركة، أكثر من مليار دولار بهدف استثمار 1.5 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة للمساعدة في الحدّ من النفايات البلاستيكية في البيئة.

وسيقوم التجمع بتطوير وتقديم حلول واسعة من شأنها تقليل وإدارة النفايات البلاستيكية، وتشجيع حلول المواد البلاستيكية مُعادة الاستخدام من خلال المساعدة في تمكين اقتصاد دائري، وتندرج في عضوية هذا التجمع شركات عالمية.