أستراليا تتهم طاقما جويا ماليزيا بالتواطؤ في تهريب مخدرات إليها

تهمت السلطات الأسترالية طاقما جويا بشركة "ماليندو إير" للطيران ومقرها ماليزيا، بالتواطؤ مع عصابة قامت بتهريب مخدرات من ماليزيا إلى أستراليا.

وقالت الشرطة في بيان ، اليوم الأربعاء، إنه تم القبض على ثمانية أشخاص في ملبورن خلال الأسبوعين الماضيين في إطار عملية للشرطة تستهدف عصابة إجرامية متورطة في تهريب ما تفوق قيمته 20 مليون دولار أسترالي (4ر14 مليون دولار أمريكي) من الهيروين والميثامفيتامين.

وأشار المحققون أن المخدرات كانت ملصقة بأجساد الطاقم الجوي الذي كان يحلق من ماليزيا إلى ملبورن وسيدني.

وصرحت تيس والش، قائدة شرطة فيكتوريا، للصحفيين بأن العصابة استغلت الطاقم الجوي لشركة الطيران التي يقع مقرها بالقرب من كوالالمبور لنقل المخدرات إلى البلاد، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة الاسترالية "ايه بي سي".

وتم القبض على أربع نساء وأربعة رجال في ملبورن، وجرى توجيه تهمة تهريب المخدرات إليهم. وتم حبس ستة منهم احتياطيا ليمثلوا أمام المحكمة في مايو المقبل، بينما تم إطلاق سراح اثنين منهم بكفالة.