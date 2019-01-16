الخميس أقل أيام الأسبوع تكلفة للسفر خارج الإمارات

المصدر: دبي - البيان

كشفت نتائج دراسة أجرتها «سكاي سكانر» على بيانات السفر في الإمارات العام الماضي أن أقل أيام الأسبوع تكلفة للسفر خارج الإمارات كان يوم الخميس، في حين كان يوم الجمعة الأعلى تكلفةً.

حيث يمكن للمسافرين توفير أكثر من 10 % من خلال تغيير يوم مغادرتهم من الجمعة إلى الخميس، استناداً إلى متوسط أسعار الرحلات لذا قد يجد المسافرون أن السفر قبل أو بعد يوم من تاريخ مغادرتهم الأصلي، يمكن أن يوفّر عليهم الكثير من المال.

أوضحت بيانات (سكاي سكانر) أن يوم السبت كان أفضل يوم لحجز رحلات أقل تكلفة عن طريق الانترنت، بينما كان يوم الأربعاء هو الأعلى تكلفةً حيث يمكن للمسافرين توفير 2 % وسطياً من أسعار تذاكرهم من خلال حجزها السبت عوضاً عن الأربعاء.