تشغيل قطارات بريطانية بالهيدروجين

المصدر: .لندن - د ب أ

كشفت «ألستوم» الفرنسية لصناعة القطارات و«إيفرشولت» البريطانية لخدمات التأجير عن خطة لتحويل قطارات بريطانية يعود إنتاجها إلى ثمانينيات القرن 20 إلى العمل بالهيدروجين بدلاً من الوقود التقليدي.

ونقلت بلومبرغ عن المشاركين في المشروع إن القطارات التي تستهدف الشركة الفرنسية تحديثها مصنوعة بين 1988 إلى 1991 وأنها يمكن أن تكون جاهزة للعمل بالهيدروجين في بريطانيا أوائل 2022.

وبحسب «ألستوم»، فإن الدراسة الهندسية الأولية الشاملة للمشروع قد تمت وتم تصميم القطارات بحيث تكون مناسبة للمعايير البريطانية مضيفة أنه يجري حالياً تطوير خط توريد أسطول القطارات المعدلة والبنية التحتية لتموينها بالهيدروجين