إلغاء مئات الرحلات في مطارات ألمانيا

المصدر: فرانكفورت - أ ف ب

ألغيت مئات الرحلات في 8 مطارات ألمانية أمس بينها مطار فرانكفورت الأكثر ازدحاماً في البلاد بسبب إضراب لموظفي الأمن بسبب خلاف حول الأجور.

وقالت نقابة فيردي إن الإضراب في مطار فرانكفورت يتزامن مع إضرابات بتوقيتات مشابهة في مطارات ميونيخ وهانوفر وبريمن وهامبورغ ولايبزيغ ودريسدن وإرفورت.

ويرتقب أن يتأثر نحو 220 ألف راكب على الأقل في هذه الالغاءات أو تأخير الرحلات الثلاثاء كما حذر اتحاد المطارات الألمانية.

وفي فرانكفورت تم إلغاء 610 رحلات من أصل 1200 كانت متوقعة، بحسب ناطقة باسم إدارة المطار ودعت الركاب إلى عدم التوجه إلى رابع أكثر المطارات الأوروبية ازدحاماً.