دبي من أفضل مدن العالم في الأنشطة الترفيهية

المصدر: دبي- وائل الخطيب

دبي هي الوجهة السياحية الأكبر والأكثر شعبية في الإمارات، ومن أفضل مدن العالم في الأنشطة الترفيهية. وتشتهر المدينة العالمية بناطحات السحاب المذهلة، لدرجة أن مدينة الأحلام هذه يزورها في كل عام أكثر من 13 مليون مسافر من أنحاء العالم.

وقال التقرير الذي نشره موقع السفر العالمي «A World to Travel»: دبي بوتقة انصهار تجمع بين العراقة والأصالة، يحتضن الناس من الأعراق كافة.

وتزخر بالروائع المعمارية الرائعة والتراث الغني مثل برج خليفة، الذي يرتفع شاهقاً على ارتفاع 828 متراً، وهو أطول مبنى في العالم. في المساء، يتلألأ بشكل جميل بأضواء زاهية ملونة. وأبراج الإمارات التي يرتفع أحدها إلى 305 أمتار، والآخر على ارتفاع 355 متراً، وهي قمة العمارة الحديثة بما تحتضن من الفنادق الفاخرة.

وبرج العرب أحد أفضل الفنادق الفخمة في العالم وأكثر الأماكن الرائعة للإقامة في دبي، وهذه العمارة الرائعة تعد خامس أطول فندق في العالم.

كما تحتضن الإمارة العديد من المراكز الثقافية والترفيهية والتجارية مثل مركز الشيخ محمد بن راشد للتواصل الثقافي الحضاري، ومتحف دبي، وسوق التوابل والذهب، وقرية التراث في حي الشندغة، وقد تم تطويرها في عام 1997، وهي مركز التراث والثقافة في دبي وغيرها من الأماكن. ومن جانبه، قال موقع «سيف واي سفاري»:

تعتبر دبي بالنسبة للسائحين القادمين إلى الإمارات، خياراً جيداً بما تزخر به من أنشطة للأطفال والكبار على حد سواء، ومن أفضل مناطق الجذب في العالم والطقس الدافئ على مدار العام، تبدو دبي وكأنها اختيار أول واضح للمسافرين إلى المنطقة.