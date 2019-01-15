156 مليون مستخدم لألعاب الجوّال 2022

المصدر: دبي - البيان

أشار معظم المستخدمين في مسح شامل أجرته منصة «آدكولوني» إلى أنهم يواجهون محتوى يبعث على الكراهية أو غير لائق أو مهين في المقام الأول على وسائل التواصل الاجتماعي.

وخاصة على فيسبوك (60 ٪)، بينما تبيّن أن 19٪ فقط من المستخدمين يصادفون هذا النوع من المحتوى في ألعاب الجوّال، كما تتمّ مصادفة إعلانات من منافذ «الأخبار المزيفة» على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بنسبة تبلغ حوالي 47٪ على فيسبوك، مقارنة بـنسبة 9٪ فقط في ألعاب الجوال.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد مستخدمي ألعاب الجوّال من 141.9 مليوناً في 2018 إلى 155.9 مليوناً بحلول 2022. وبلغ متوسّط أعمار المشاركين أكثر من 35 سنة، وأشارت النتائج إلى أن (16٪) من المستخدمين يفضّلون مشاهدة الإعلانات في ألعاب الجوّال على وسائط التواصل الاجتماعي مثل يوتيوب (15٪) وسناب تشات (9٪) وإنستغرام (7٪).

كما تبيّن أنه بعد مشاهدة إعلان في ألعاب الجوال، يقوم (30٪) تقريبًا من المستخدمين بشراء منتجات أو خدمات يتم الإعلان عنها عبر المنصّة، مقارنة بنسبة (10٪) فقط ممن يقومون بإجراء عمليات شراء على منصات مثل سناب تشات وإنستغرام تباعاً.

وأجرى مجلس رؤساء قسم التسويق وداو جونز دراسة شملت 300 من كبار المديرين التنفيذيين للتسويق و13000 عضو من أعضاء مجلس رؤساء قسم التسويق CMO، حيث ذكر حوالي 63٪ من المستخدمين أنهم سيستجيبون بشكلٍ أكثر إيجابية للإعلانات نفسها عند عرضها في بيئة محتوى أكثر ثقة.