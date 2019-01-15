1.7 مليون راكب لقطارات السعودية في 2018

المصدر: الرياض- واس

أوضحت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السعودية، أن عام 2018م شهد زيادة في أعداد ركاب القطارات المسافرين على الرحلات اليومية.

حيث تجاوز عدد الركاب بين محطاتها الأربع الرياض والدمام والهفوف وبقيق 1.73 مليون مسافر.

وأفادت المؤسسة، بأن الزيادة بلغت حوالي 250 ألف مسافر في عام 2018م مقارنة بعام 2017 بنمو 16.85%، وحققت الخطوط الحديدية رقماً قياسياً كبيراً في عدد الركاب المسافرين على متن القطارات يومياً بين محطاتها يوم 29 نوفمبر الماضي.

حيث نقلت أكثر من 7600 راكب. وتتوقع الخطوط الحديدية استمرار النمو في عدد الركاب المسافرين خلال العام الحالي 2019 بنفس معدل العام الماضي مدفوعة بالإقبال الكبير الذي تشهده خدمات نقل الركاب بالقطارات بين المحطات الأربع.