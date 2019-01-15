«أبل» تبدأ إنتاج «إير باور»

المصدر: واشنطن - وكالات

بدأت «أبل» إنتاج لوحة الشحن اللاسلكي «إير باور» التي طال انتظارها، حسب ما ذكره موقع «تشارجر لاب» نقلاً عن مصدر مطلع.

وأعلنت «أبل» في سبتمبر الماضي تزويد أجهزتها مثل آيفون 8 و آيفون إكس بخاصية الشحن اللاسلكي، وقدمت تلميحات عن اللوحة التي ستسمح بالشحن اللاسلكي ليس فقط للجوالات ولكن ستستخدم أيضاً في شحن أبل ووتش وإير بودز، لكن الشركة لم تعلن عن سعرها، بينما كان من المتوقع إصدارها خلال العام الماضي.

وتوقع المحللون أن يتم طرح الجهاز أوائل عام 2019، تزامناً مع إطلاق نسخة محدثة من إير بودز في وقت ما من هذا العام، مع دعم الشحن اللاسلكي، ولكن تأخير طرحها دفع البعض للاعتقاد بأن الشركة تنتظر علاج المشاكل التقنية لطرح الجهازين.