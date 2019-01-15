إلغاء مئات الرحلات في مطار فرانكفورت

المصدر: فرانكفورت- (د ب أ)

تعتزم شركات عدة للطيران في ألمانيا إلغاء مئات الرحلات الجوية، التي كانت مقررة اليوم من مطار فرانكفورت الدولي، وذلك تحسباً للإضراب الذي من المنتظر أن يقوم به موظفو الأمن في المطار.

وقالت شركة فرابورت المشغلة للمطار إنه تم بالفعل إلغاء نحو 470 رحلة. وأوضحت الشركة أن إجمالي عدد الرحلات التي كانت مقررة اليوم من المطار يبلغ نحو 1200 رحلة بإجمالي نحو 135 ألف راكب.

ودعت نقابة فيردي العمالية العاملين في أمن المطار، للإضراب من الساعة الثانية فجراً وحتى الساعة الثامنة مساء اليوم.

كما دعت النقابة للإضراب في سبعة مطارات ألمانية أخرى.