تقنيات شحن جديدة للأجهزة الصغيرة

المصدر: دبي- أشرف رفيق

كشفت شركات مشاركة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2019 في لاس فيغاس عن أحدث التقنيات المثيرة لشحن الأجهزة الصغيرة، خاصة اللاسكية منها، حيث أطلقت عدة شركات شواحن سريعة تستفيد من تقنيات حديثة جداً لديها خصائص مثل الحجم الصغير والسرعة ويمكن حتى تركيبها في السيارات.

وكشفت شركة جريفين عن منصة شحن بقوة 7.5 وات يمكنها استيعاب هاتف نقال وساعة، وسوف تطرح للبيع خلال الشهرين المقبلين، وتم الإعلان فقط عن النسخة التي تستطع شحن هاتف آيفون.

كما كشفت شركة انكر أيضاً عن شواحن سريعة تحتوي على تقنية «جي ايه ان» (نايتريد الجاليوم)، تسمح بالشحن بقوة أكبر وفي وقت أقل. وسوف تطرح الشركة هذا المنتج في وقت لاحق من الشهر الجاري.

يذكر أن شاحن «نايتريد الجاليوم» يمكنه مقاومة الحرارة ويشحن أسرع من الشواحن التقليدية.

وطرحت شركة يولوكس شاحناً لاسلكياً محمولاً يمكنه أن يظل ملتصقاً بالهاتف المحمول ويمنعه من السقوط سواء كان له حافظة جلدية أم لا، ويعني ذلك أن يكون الشاحن ملازماً للهاتف طوال الوقت فلا يفرغ الهاتف من طاقته إلا ويجد تعويضاً فورياً.