«تيفاني» تفصح عن مصدر ألماساتها

أعلنت «تيفاني أند كو»، أمس، أنها ستبدأ بمشاركة المصدر الأصلي (المنطقة أو البلد) لألماساتها التي يتم الحصول عليها حديثاً، والمسجّلة بشكل فردي مع عملائها، وهي خطوة هامة للشفافية في عالم الألماس، وكذلك مشاركة مشوار الحرفية الفنية بحلول عام 2020، في سابقة أولى على مستوى الصناعة.

ومع مبادرتها مصدر الألماس، تتعقّب «تيفاني» منشأ ألماساتها المسجّلة فردياً بواسطة رقم تسلسلي خاص «T&Co»، محفور بالليزر، ولا يمكن رؤيته بالعين المجرّدة، مع تزويد المستهلكين بمعلومات جغرافية محددة حول مصدر ألماساتهم. وإلى جانب التعهد التام بأنه يتم الحصول عليها من أماكن «خالية من النزاع»، تؤمن «تيفاني»، أن معرفة المنطقة مسألة هامة.

دبي- البيان