منتجعات سريلانكا تجتذب الزوار من الشرق الأوسط

المصدر: دبي - البيان

تجتذب سريلانكا، الزوار من الشرق الأوسط، إلى المنتجعات الصحية والترفيهية التي تمكّنهم من الاسترخاء والتأمل، بعيداً عن الضغوط وصخب الحياة اليومية، كما تقدم الخطوط السريلانكية، عروضاً خاصة للباحثين عن الراحة والاستجمام، واستعادة الحيوية والطاقة والاتصال بالطبيعة، من خلال الاستمتاع بعلاجات صحية منعشة، لها تراث يمتد لقرون.

ومن خلال المنتجعات الغابية في أحضان الطبيعة الزمردية، أو التي يحيط بها مد وجذر المحيط الهندي، يمكن للمسافرين من الشرق الأوسط، الاستمتاع بكل هذه الأشياء وأكثر بأسعار منافسة.

كما تشتهر جزيرة سريلانكا بثروة جمالها الطبيعي، وقربها من منطقة الخليج، ما يجعلها وجهة محببة لقضاء العطلات للسياح القادمين من جميع أنحاء العالم، ممن هم على دراية بعوامل الجذب العديدة فيها.