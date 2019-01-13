«سبيس إكس» تشطب 10 % من وظائفها

المصدر: لندن - رويترز

أعلنت «سبيس إكس» المتخصصة في تكنولوجيا الرحلات الفضائية التي يملكها إيلون ماسك أنها ستسرّح 10 % من موظفيها وعددهم 6 آلاف شخص.وقالت إنها ستستغني عن بعض من قوتها العاملة مشيرة إلى مواجهتها تحديات صعبة للغاية في المستقبل.

وقال متحدث باسم الشركة : يجب على «سبيس إكس» أن تصبح شركة أقل حجماً لمواصلة تقديم الخدمات لعملائنا وللنجاح في تطوير مركبات فضائية بين الكواكب وإنترنت عالمي تكون قاعدته في الفضاء.

وذكرت رويترز ذكرت في نوفمبر أن ماسك أقال في يونيو ما لا يقل عن 7 أشخاص في فريق الإدارة العليا الذي يقود مشروع إطلاق «سبيس إكس» قمراً صناعياً. وتم الربط بين إقالة هؤلاء الأشخاص وخلافات بشأن وتيرة تطوير واختبار أقمار ستارلينك التابعة للشركة.

ويتنافس برنامج «ستارلينك» مع برنامج وان ويب لشركة تيليسات الكندية على أسبقية تسويق خدمة جديدة للإنترنت تعتمد على الأقمار الصناعية.