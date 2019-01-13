«كوكا» تدافع عن قرارها بتخفيض أعداد العاملين

المصدر: أوغسبورغ - د ب أ

دافع بيتر مونن، الرئيس التنفيذي المؤقت لشركة «كوكا» الألمانية لصناعة الإنسان الآلي (الروبوت) والمملوكة لشركة «ميديا» الصينية، عن قرارها بخفض عدد العاملين لديها.

وفي تصريحات لصحيفة «أوغسبورغ الجماينه» الألمانية الصادرة أمس قال مونن: إن هذه الخطوة لا تمثل إخلافاً لتعهد الشركة الصينية بضمان الوظائف في «كوكا».

وأضاف: «ما نفعله نحن الآن، كوننا مجلس إدارة، ليس له علاقة بضمان الوظائف المقدم من ميديا» موضحاً أن الضمان المنصوص عليه في عقد الاستحواذ يكفل، وفقاً لتصوره، ألا توجه «ميديا»، «تعليمات لنا كوننا مجلس إدارة لاتخاذ إجراءات تتعلق بالعاملين» حتى عام 2023.