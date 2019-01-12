أعداد قياسية للسياحة في اليابان 2018

المصدر: طوكيو - د ب أ

ارتفع حجم السياحة الوافدة إلى اليابان خلال 2018 إلى 31.2 مليون سائح، وهو رقم قياسي رغم الكوارث الطبيعية حسبما ذكرت الحكومة اليابانية أمس.

وبذلك تتواصل الزيادة في عدد السائحين الأجانب الذين زاروا اليابان للعام السابع على التوالي.

وقال وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة الياباني كيشي إيشيي إن الأنشطة الترويجية بالخارج، وتسهيل شروط استخراج التأشيرات السياحية للقادمين من الهند وروسيا والفلبين، قد أسهم بشكل قوي في زيادة السياحة الوافدة.

وأفادت الهيئة القومية اليابانية للسياحة بأن عدد السائحين الأجانب الذين زاروا اليابان في سبتمبر 2018 تراجع 5.3 % مقارنة بالشهر نفسه من 2017 إلى 2.16 مليون، وكان هذا الانخفاض هو الأول منذ 5 سنوات بسبب إعصار قوي ضرب مناطق غربي البلاد، وزلزال مدمر ضرب جزيرة هوكايدو.