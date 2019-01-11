السفر بطائرات أسرع من الصوت يعود قريباً

المصدر: دبي - عمر حرزالله

كشفت شركة «بوم سوبرسونيك» الأمريكية لإنتاج الطائرات عن استثمار بقيمة 100 مليون دولار في طائرة «overture»، وهي طائرة ركاب تتسع لـ 55 راكباً، وهي قادرة على الطيران بمعدل يزيد على ضعف سرعة الصوت، بمدى يصل إلى 5180 ميلاً.

وأفادت «ديلي ميل» أن الطائرة المزمع إنتاجها قريباً يمكن أن تنقل الركاب من لندن إلى نيويورك في 3.5 ساعات - أي نحو نصف الوقت الذي تستغرقه الرحلة حالياً. ومن بين المستثمرين الجدد في الشركة التي تتخذ من كولورادو مقراً لها، شركة «إيمرسون كوليكتف» التي ترأسها لورين جوبز أرملة الرئيس التنفيذي الراحل لشركة أبل ستيف جوبز.

وتبلغ السرعة القصوى للطائرة 2.2 ماخ، أي 2،335 كم /‏‏ ساعة، وطولها 170 قدماً، فيما يبلغ طول جناحيها 60 قدماً ويقودها اثنان من الطيارين، وتستوعب بداخلها ما يصل إلى 4 طاقم، وبها مقصورة 55 مقعداً في درجة رجال الأعمال على متن الطائرة. ومع ذلك، لا تحتوي سوى على اثنين من المراحيض.

وقال بليك شول، مؤسس الشركة: «يتيح لنا التمويل الجديد بتطوير العمل بطائرة «overture»، أول طائرة أسرع من الصوت اقتصادياً في العالم. وأسعار التذاكر ستكون مشابهة لمثيلتها من الطائرات الأخرى في درجة رجال الأعمال،هدفنا هو جعل رحلة عالية السرعة في متناول الجميع.