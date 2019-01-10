«كرايسلر» تسوي موقفها من الانبعاثات

المصدر: لوس أنجليس - د ب أ

تقترب شركة فيات كرايسلر الأمريكية لصناعة السيارات من التوصل لتسوية مع وزارة العدل الأمريكية، من شأنها إنهاء قضية استمرت عامين، تتعلق بما إذا كانت الشركة باعت سيارات تعمل بالديزل تنتهك قواعد الهواء النظيف.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن مصادر مقربة من الأمر القول إن التسوية سوف تشمل عقوبة مالية، مضيفة أن الشركة تقترب أيضاً من تسوية دعوى مدنية بشأن فضيحة التلاعب بنتائج اختبارات الانبعاثات.

وكانت وكالة الحماية البيئية ومجلس الموارد الهوائية في كاليفورنيا قد اتهم في يناير 2017 كرايسلر ببيع 104 آلاف سيارة تعمل بالديزل تنتهك قواعد الانبعاثات في الولايات المتحدة.