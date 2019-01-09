3.7 ملايين درهم من «الأنصاري للصرافة» تبرعاً لـ «جافي»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «الأنصاري للصرافة»، عن تبرعها بمليون دولار(3.7 ملايين درهم) لمنظمة التحالف العالمي للقاحات والتحصين «جافي» لدعم جهودها في توفير فرص متكافئة لحصول الأطفال في أفقر دول العالم على اللقاحات الجديدة.

ومنذ تأسيس «جافي» في العام 2000، تم تحصين أكثر من 700 مليون شخص، وإنقاذ 10 ملايين آخرين بفضل جهود المنظمة في مجال التحصين وتوفير اللقاحات. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع البرامج والمبادرات المبتكرة لحكومة دولة الإمارات والموجهة للمساهمة في تعزيز الصحة العالمية.

وقال محمد علي الأنصاري، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «الأنصاري للصرافة»، «إن نجاح منظمة«جافي» في تحصين 300 مليون طفل إضافي في أفقر دول العالم بين عامي 2016 و2020 هي مهمة نبيلة وتستحق كل الدعم. ونحن ملتزمون مع مساعي المنظمة الهادفة لحماية أرواح ملايين الأطفال الأكثر احتياجاً في العالم من خلال ضمان حصولهم على اللقاحات الأساسية.

ونأمل بتعزيز قدرات«جافي» في تحقيق أهدافها وأن يكون لهذه الخطوة الأثر الإيجابي في مختلف أنحاء العالم. ونحن في«الأنصاري للصرافة»ملتزمون في تطبيق خطتنا الاستراتيجية التي تهدف إلى مواكبة رؤية الدولة وقيادتها الرشيدة، انطلاقاً من حرصنا على تفعيل وترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية».

من جهته، قال الدكتور سيث بيركلي، الرئيس التنفيذي لمنظمة «جافي»: «نثمن جهود شركة«الأنصاري للصرافة»بتقديم الدعم لنا للمرة الأولى، في مساهمة قيّمة لتحقيق مهمتنا الرامية إلى ضمان حصول الأطفال الأشد احتياجاً على اللقاحات التي تسهم في إنقاذ حياتهم.

وسيساعدنا هذا التبرع في تحصين مئات الآلاف من الأطفال ضد بعض الأمراض المميتة. وأود بالنيابة عن منظمة«جافي»أن أتقدم بخالص الشكر والامتنان إلى شركة الأنصاري للصرافة على دعمها الكبير لنا»

وكانت «الأنصاري للصرافة» قد أطلقت العديد من المبادرات والبرامج الخيرية والاجتماعية المتعلقة بقطاعات التعليم والصحة ودعم الجمعيات الخيرية المختلفة. كما تنشط الشركة في دعم قضايا الإغاثة والكوارث الطبيعية في مختلف مناطق العالم.