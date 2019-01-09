جديد «سوني» في لاس فيغاس

المصدر: دبي- البيان

تستعدّ سوني للمشاركة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية لعام 2019 في لاس فيغاس، في ولاية نيفادا، الذي بدأ أمس.

وأعلن رئيس شركة سوني ورئيسها التنفيذي كينشيرو يوشيدا كلمة في مؤتمر صحفي، أنّ «سوني شركةُ ترفيه إبداعية. ونحن في سوني نقيم شراكات مع مبتكري المحتوى الذين يصنعون الموسيقى، والأفلام، والعروض التلفزيونية، والألعاب التي تأسر مليارات العيون والآذان والعقول حول العالم.

ونودّ أن نستعرض الطريقة التي تدعم فيها تكنولوجيات سوني ذات المستوى الاحترافي المبتكرين في مختلف صناعات الترفيه لإصدار محتوىً مذهل. وسترون أيضاً كيف تربط منتجاتنا الاستهلاكية المبتكرين بالمستخدمين، مما يسمح للأشخاص بالتمتّعَ بالمحتوى بأفضل نوعية ممكنة».