الإمارات للشحن الجوي.. خدمات تخصصية تخدم ملايين البشر

المصدر: دبي - البيان

نقلت الإمارات للشحن الجوي، ذراع الشحن التابعة لطيران الإمارات، نحو 2.6 مليون طن من الشحنات عبر قارات العالم الست خلال عام 2018.

واستفاد من حلولها لنقل الفواكه والخضار والأقمار الصناعية والأدوية والحيوانات الأليفة وغيرها ملايين الأشخاص، كما حققت إنجازات شتّى تركت آثاراً إيجابية على مختلف القطاعات في جميع أنحاء العالم.

ونقلت الإمارات للشحن الجوي عام 2018 ما زاد على 73 ألف طن من الأدوية. كما تمكنت بفضل أسطولها المكون من نحو 270 طائرة حديثة ومنشآتها المتطورة، من نقل اللقاحات والأدوية الحساسة بأمان وسرعة في جميع أنحاء العالم.

كما نقلت يومياً خلال عام 2018 ما زاد على 1100 طن من المواد الغذائية.

وكانت الإمارات للشحن الجوي قد أطلقت مجموعة منتجات «الإمارات سكاي فريش» لضمان الحفاظ على نضارة المواد الاستهلاكية الطازجة والمواد سريعة العطب أثناء النقل ووصولها إلى وجهاتها في حالة ممتازة.

كما تتمتع الناقلة بخبرة واسعة في مجال نقل المنتجات ذات القيمة العالية عند أصحابها، كالسيارات الفاخرة والحيوانات الأليفة والأقمار الصناعية، فقد نقلت في عام 2018 نحو 7900 حيوان أليف على رحلاتها. وكانت قد أطلقت منتج «الإمارات بتس» لتقديم خدمة نقل جوي سلسة للحيوانات الأليفة. ويوفر المنتج ميزات مثل النقل من الباب إلى الباب، إضافة إلى حجز رحلات ذهاباً وعودة للحيوانات.

ونقلت الإمارات للشحن الجوي في فبراير 2018، القمر الصناعي «خليفة سات» الذي أبدعته عقول وأيدي مهندسين من مواطني دولة الإمارات في مركز محمد بن راشد للفضاء. وتعاون فريقا العمل لأشهر على إعداد وتخطيط جميع الخطوات لنقل القمر الصناعي الذي تم إطلاقه إلى الفضاء بنجاح في نوفمبر 2018.

كما نفذت بين يناير وديسمبر 2018 ما مجموعه 395 رحلة تشارتر لأغراض متعددة بطائراتها المخصصة للشحن، كما خصصت رحلات لنقل معدات الحفلات وغيرها من الفعاليات الترفيهية حول العالم.