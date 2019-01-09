«مشرف مول» يكتشف المواهب

المصدر: أبوظبي - البيان

يطلق مشرف مول النسخة الثالثة من مسابقة تالنتولجي السنوية لعام 2019، البرنامج الأكبر للمواهب في أبوظبي لدعم المواهب الشابة، وبناء الثقة لديهم وتحفيز النمو في قطاع الابتكار والإبداع.

يتم فتح الباب للمشاركات عبر الموقع الإلكتروني للمول حتى تاريخ 11 يناير 2019. واعتباراً من يوم 31 يناير سيتم الاحتفاظ بالملفات الشخصية للمشاركين على موقع الويب، على أن يبدأ التصويت ويغلق في الـ 16 من شهر فبراير، بعد قيام المتأهلين للتصفيات النهائية يومي 14 و15 فبراير.

وقال أرافيند رافي بالود، مدير مشرف مول: «إن مسابقة تالنتولجي توفر منصة للجيل الأصغر لاستكشاف المواهب الشابة».