20 % من سير طالبي الوظائف في شركات العلوم الحياتية تحوي معلومات مضللة

المصدر: دبي - البيان

كشفت شركات عاملة في قطاع العلوم الحياتية في أوروبا والشرق الأوسط أن ما يصل إلى 1من كل 5 من طالبي الوظائف (20%) يدلون بمعلومات مضللة في طلباتهم الوظيفية بحسب النتائج الأخيرة التي توصلت إليها "هاير رايت" الشركة العالمية في تقديم خدمات التحري المسبق عن خلفية طالبي الوظائف على مستوى العالم.

وأفادت 57% من شركات العلوم الحياتية في أوروبا والشرق الأوسط أن اجتذاب موظفين أكفاء إلى جانب بناء شركة توظيف ذات سمعة طيبة وقادرة على استقطاب المواهب يُعد أحد أكبر التحديات في العالم .

ولذلك أفادت أكثر من 50% من الشركات أنها تستثمر في العثور على مرشحين مؤهلين للوظائف وخلق ثقافة مؤسسية إيجابية. وتميل الشركات العاملة في قطاع العلوم الحياتية إلى إجراء مجموعة متنوعة من عمليات الفحص والتحري عن خلفيات المتقدمين للوظائف لضمان تعيين الموظفين الأعلى تأهيلاً والأكثر كفاءة.