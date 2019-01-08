دبي عاصمة البلوك تشين عالمياً 2020

المصدر: دبي - وائل الخطيب

قال تقرير نشرته محطة «سي إن إن» الإخبارية: إن ما يتبادر إلى الأذهان عندما نتحدث عن دبي هو التركيز على الجوانب الترفيهية والمناطق والمقومات السياحية والفنادق الفارهة وناطحات السحاب لكن ثمة خطط للمضي قدماً بتحويل دبي إلى أول مدينة عالمية تعمل بنظام «بلوك تشين» بحلول 2020.

وبحسب ما أورده التقرير على لسان المدير العام لمدينة دبي الذكية الدكتورة عائشة بن بطي بن بشر إن دبي في وضع ممتاز لتنصب نفسها مركزاً لبلوك تشين ومعالجة الوثائق في الأعوام القليلة.

وتعتزم دبي الذكية من خلال إطلاق تحدي «بلوك تشين»، استقطاب المشاريع الناشئة المبتكرة بمجال بلوك تشين من أنحاء العالم وتشجيعها على العمل في دبي لتعزيز مكانة الإمارة كعاصمة عالمية لبلوك تشين.

وأضاف التقرير إن الدكتورة عائشة لديها ثقة مطلقة في ما يتعلق بإمكانيات دبي للأعمال التجارية المشفرة. حيث قالت: رسخت دبي مكانتها في زمن قياسي، كوجهة للمبتكرين ورجال الأعمال في صناعة «بلوك تشين»، وأصبحت الإمارة بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة مرادفاً لتبني تقنيات طليعية مبتكرة، وتسخيرها لخلق تجربة حضرية متطورة للمقيمين فيها وزوارها.

وأضافت «سي إن إن» إن استقطاب بعض من الشركات الناشئة الأحدث والأكثر ابتكاراً إلى دبي هو جزء من خطة أوسع تسمى استراتيجية دبي للتعاملات الرقمية «بلوك تشين 2020» وهي ثمرة تعاون مكتب دبي الذكية ومؤسسة دبي للمستقبل.