العروض تنعش التجزئة في أوروبا

المصدر: لندن- الوكالات

ارتفعت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع خلال شهر نوفمبر الماضي مدفوعة بالمنتجات غير الغذائية ومحطات الوقود.

وأعلن مكتب الإحصاءات الأوروبي «يوروستات» ارتفاع مبيعات التجزئة 0.6% خلال نوفمبر على أساس شهري، في حين كان من المتوقع ارتفاعها 0.1%.

وزادت المبيعات بدعم من المنتجات غير الغذائية ومحطات الوقود، التي ارتفعت كل منها 1.2%، وانخفضت مبيعات المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.9%.

واستفادت الأسواق من التنزيلات والعروض التي قدمتها المتاجر الكبرى، فضلاً عن انتعاش المبيعات بعد المنافسة الكبيرة ما بين المراكز التقليدية للتسوق وكذا التسوق عبر المنصات والشركات عبر الإنترنت، ما يصب في مصلحة المستهلك.