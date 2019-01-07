كشف ثغرة ثالثة في «ويندوز» تُستغل لشنّ هجمات إلكترونية

المصدر: دبي - البيان

كشفت تقنيات كاسبرسكي لاب، عن ثغرة جديدة مستغلة كامنة في قلب نظام التشغيل «ويندوز»، وتُعتبر ثالث ثغرة يجري استغلالها، في النظام الذي تنتجه شركة مايكروسوفت، خلال ثلاثة أشهر. وتستخدم جهات تخريبية، هذه الثغرات في شنّ هجمات تُعرف باسم «هجمات بلا انتظار» Zero-Day.

وعُثر على أحدث الثغرات التي تم استغلالها في برمجية خبيثة، تستهدف عدداً صغيراً من الضحايا في بلدان في الشرق الأوسط وآسيا.

ويُعدّ الاستغلال خطِراً، نظراً لوجود الثغرة الأمنية في قلب نظام التشغيل، ويمكن استخدامه لتجاوز آليات الحدّ من الاستغلال المضمّنة في متصفحات الويب الحديثة، مثل كروم وإيدج. وقد تمّ إبلاغ مايكروسوفت بالثغرة الأمنية، فسارعت إلى إصدار تصحيح برمجي.