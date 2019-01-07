توجهات تكنولوجية في الأغذية والمشروبات

المصدر: دبي- البيان

سلطت «إنفور» المتخصصة في تطوير برمجيات الأعمال السحابية الضوء على التوجهات التكنولوجية المتوقعة لعام 2019 في الأغذية والمشروبات. وتتضمن التوجهات اعتماد أكبر لتقنيات إنترنت الأشياء والمستشعرات بهدف تقليل حالات التوقف عن العمل وتحسين الجودة حيث هناك المزيد من مشاريع إنترنت الأشياء التي ستنتقل من مرحلة التخطيط الغامض إلى مرحلة إثبات صحة المفاهيم أو حتى إلى مرحلة التنفيذ بشكل كامل.

كما تتضمن التوجهات التحول إلى حلول السحابة لكافة الأنظمة بهدف زيادة مرونة الأعمال، حيث تعمل الشركات على التخلص من عمليات التعديل المرهقة والتحول إلى نشر الحلول المعتمدة على السحابة.

وتأتي إعادة النظر في أدوات سلسلة التوريد لجعلها أكثر استجابة لتغيرات السوق ضمن توجهات قطاع الغذاء والمشروبات 2019، حيث تعي الشركات العاملة في الأغذية والمشروبات أن اعتمادها على البرمجيات العمومية القديمة للتخطيط لن يساعدها على التصدي للمشكلات التي تنجم عن الانتقال إلى العمليات العصرية.

كما تتضمن التوجهات تبنّي حلول إدارة دورة حياة المنتج لتحسين الوصول إلى جاهزية المنتجات للدخول إلى الأسواق.