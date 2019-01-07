بناء مسيرة مهنية ناجحة هدف المرأة العاملة في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

كشف استبيان أجراه «بيت.كوم» مؤخراً بالتعاون مع «يوجوف»، المنظمة المتخصصة بأبحاث السوق بعنوان «المرأة العاملة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» أنّ السبب الرئيسي وراء دخول المرأة إلى سوق العمل في الشرق الأوسط هو رغبتها في تحقيق الاستقلال المالي بنسبة (57٪) وصرحت 48٪ من السيدات اللواتي شاركن في الاستبيان بأنّهن يبحثن عن عمل لدعم عائلاتهن ماليّاً بينما قالت 48٪ إنهن يرغبن بتوسيع آفاقهن في الحياة.

وأظهر الاستبيان عبر تحليل البيانات تطورّاً في تمكين المرأة عبر الإمارات، فقد أشارت 50 % من المجيبات إلى أن بناء مسيرة مهنية ناجحة هو أهم عامل سعادة لديهن يلي ذلك السفر وزيارة بلدان أخرى (37٪).

وقالت ربى العاصي، المديرة الإدارية لقسم التسويق في «بيت.كوم»: «يتزايد عدد أصحاب العمل الذين يهتمون بتعزيز التنوع في شركاتهم وتوظيف الكفاءات المختلفة ويهدف الاستبيان إلى اكتشاف التحديات التي تواجهها النساء العاملات وكيف يمكن للشركات الحد من هذه التحديات بهدف تحسين بيئة العمل.

وقالت كيري ماكلارين، رئيسة أبحاث Omnibus الشرق الأوسط في «يوجوف»: اكتشفنا أنّ الرضا الوظيفي للمرأة يرتبط بشكل رئيسي بثقافة الشركة والمزايا التي تقدمها للموظفين. وفي حين أن العديد من المجيبات صرّحن بأنّ النساء والرجال يعاملون بشكل متساوٍ في أماكن العمل؛ أشارت بعض السيدات إلى غياب المساواة لا سيما في الترقيات.