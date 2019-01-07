المصدر: بكين - د ب أ

أعلنت شركة «بي.إم.دبليو» الألمانية لصناعة السيارات، عزمها استدعاء 279 سيارة،في الصين على خلفية عيوب في عمود المحرك، وفقاً لما ذكرته مصلحة الدولة لتنظيم السوق.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا»، أمس، عن المصلحة، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن الاستدعاء الذي سيبدأ في 29 مارس، يضم قسماً من سيارات مستوردة، تشمل طرازي «إم3» و«إم4»، التي صُنعت في الفترة من 29 يونيو وحتى 30 سبتمبر 2016.

وأضافت المصلحة، أن العيوب في عمود المحرك، قد تؤدي إلى حدوث ضوضاء غير طبيعية في هيكل السيارة، أو تحول دون تسارعها، ما قد ينجم عنه مخاطر بشأن السلامة. وستقوم الشركة المصنعة، بفحص جميع السيارات المستدعاة، واستبدال الأجزاء المعيبة مجاناً.