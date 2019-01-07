الصين تكافح التلوث بقيود صارمة على شاحنات الديزل

المصدر: شنغهاي- رويترز

أفادت إرشادات جديدة نشرتها وزارة البيئة بأن الصين ستتخذ إجراءات ضد شاحنات الديزل، التي تسبب تلوثاً شديداً بفرض معايير أكثر صرامة في ما يتعلق بالوقود والمحركات وزيادة أحجام الشحن عبر القطارات وتعزيز قدراتها الرقابية.وأضافت الوزارة في وثيقة سياسات أصدرتها أنها ستسعى إلى تحقيق «زيادة كبيرة» في أعداد شاحنات الديزل المطابقة لمواصفات الانبعاثات بحلول 2020 مستهدفة معدل التزام 90% على الأقل في العام التالي.

وتعهدت الوزارة بتحسين جودة الديزل وفرض قيود على الوقود منخفض الدرجة وتقليص مجمل انبعاثات أكسيد النيتروجين وكذلك انبعاثات الجسيمات الناتجة عن استهلاك الوقود موضحةً أن الشاحنات التي لن تلتزم بالمتطلبات التي تفرضها الدولة لن يسمح لها بدخول السوق.