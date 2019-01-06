«رؤية نستنير بها» تصل إلى كينيا وتوزّع 2000 مصباح شمسي

المصدر: نيروبي- البيان

وصلت حملة «رؤية نستنير بها» العالمية التي تنظمها جائزة زايد للاستدامة إلى كينيا، حيث أقيمت فعالية خاصة في نيروبي أعقبها التبرع بألفي مصباح شمسي إلى المجتمعات الريفية المجاورة للمدينة في أعقاب إطلاقها الناجح في البحرين في ديسمبر ووصولها بوليفيا وبنغلاديش في الشهر نفسه.وشهدت الفعالية تركيب لوحة تحمل شعار جائزة زايد للاستدامة باستخدام مصابيح تعمل بالطاقة الشمسية.

وتم توزيع المصابيح الشمسية على المجتمعات الأكثر حاجة ممن تصلهم الكهرباء بشكل محدود أو تلك الواقعة خارج نطاق شبكة الكهرباء.

وتعتبر جائزة زايد للاستدامة المستوحاة من إرث الأب المؤسس لدولة الإمارات المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، جائزة عالمية رائدة أطلقتها القيادة الإماراتية لتكريم حلول الاستدامة المبتكرة.

وسيجري الإعلان عن الفائزين بدورة 2019 من الجائزة خلال حفل توزيع الجوائز 14 الجاري ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة.