«كوالكوم» تدفع 1.5 مليار دولار لحظر بيع «آيفون» بألمانيا

المصدر: نيويورك - وكالات

طُلب من «آبل» وقف مبيعات جوالات «آيفون» القديمة في ألمانيا بعد أن دفعت «كوالكوم» سندات تأمين بقيمة 1.34 مليار يورو لتنفيذ حظر أصدرته محكمة في «ميونيخ» في العشرين من ديسمبر، كجزء من نزاع دولي بشأن براءات الاختراع بين الشركتين.

وتلقت «آبل» أمراً بوقف عروض البيع والاستيراد من أجل البيع لجميع أجهزة «آيفون» التي ثبت انتهاكها لتكنولوجيا توفير الطاقة الخاصة بـ «كوالكوم».

وأشارت صانعة «آيفون» في وقت سابق إلى أنها ستستأنف على الحكم، ولكنها ستستمر في بيع الجوالات القديمة عبر تجار التجزئة التابعين لجهات خارجية، وهو ما أدى إلى إصدار بيان أمس يؤكد أن البيع عبر متاجر خارجية في ألمانيا يعد انتهاكاً للحكم.

يأتي ما دفعته «كوالكوم» مقابل التنفيذ الفوري للحكم بموجب القانون الألماني.