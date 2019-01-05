«روبوت» يقدم أغذية ومشروبات لطلبة الجامعة

المصدر: دبي - سيد صالح

لطالما حلم طلاب جامعة «يونيفرسيتي أوف ذي باسيفيك» بولاية كاليفورنيا الأميركية بإنسان آلي «روبوت» يزودهم بالوجبات الخفيفة والمشروبات داخل الحرم الجامعي ليحصلوا على قسط من الراحة بين المحاضرات، بدلاً من أن يُضطروا للذهاب إلى مقصف الجامعة

والآن تحقق الحلم، بعد أن قامت إحدى العلامات التجارية، وهي «هالو جودنيس» التي نشأت عام 2015 بغرض توفير أغذية ومشروبات أكثر حفاظاً على الصحة، بتطوير روبوت ذاتي الحركة يقدم الوجبات الخفيفة إلى الطلبة، وأطلقت عليه اسم «سناكبوت».

ووفقاً لما نشرته أمس صحيفة «يو إس أيه توداي» الأميركية، فقد بات بإمكان طلبة جامعة «يونيفرسيتي أوف ذي باسيفيك» طلب الأغذية الخفيفة والمشروبات في أكثر من 50 موقعاً منتشراً في حرم جامعتهم، وذلك من خلال التطبيق المسؤول عن تشغيل الروبوت الجديد.

ومن أبرز الوجبات الخفيفة التي يقدمها «سناكبوت» للطلبة، البطاطا المهروسة والشاي الأخضر. وقال مات كامينو، مدير قسم التجارة الإلكترونية لدى الجامعة: «إنه لأمر رائع أن نرحب بالروبوت «سناكبوت» في حرمنا الجامعي، بما يوفره للطلبة من خيارات غذائية مريحة ومفيدة».