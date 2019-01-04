قطار "فوشينغ" الصيني آلي القيادة يبدأ رحلاته بسرعة 350 كم/ساعة

المصدر: البيان الالكتروني

لأول مرة في العالم.. قطار "فوشينغ" الصيني سيبدأ رحلات آلية القيادة بسرعة 350 كم / ساعة

/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/ 2019:01:03.16:29





كشف لو دونغ فو، المدير العام لشركة السكك الحديدية الصينية، يوم 2 يناير الحالي، أن القطار عالي السرعة "فوشينغ" سيبدأ لأول مرة في العالم رحلات القيادة الآلية بسرعة 350 كم / ساعة.

ووفقا للو دونغ فو، فان تقنية القيادة الآلية للقطارات بسرعة 300 إلى 350 كيلومتر في الساعة تمثل سابقة في العالم. وتعمل شركته على تحقيق اختراقات في مستوى هذه التقنية، ومن المتوقع أن يتم تطبيقها في السكك الحديدية عالية السرعة الرابطة بين بكين وتشانغجياكو لأول مرة.

وقالت صحيفة "الشعب" الصينية إن القطارات عالية السرعة الحالية تعمل تحت تحكم السائقين ونظام مراقبة تشغيل القطارات.

وذكر خبير في أكاديمية الصين لعلوم السكك الحديدية انه مع تطور التكنولوجيا، أصبح تبديل قيادة السائقين بنظام القيادة الآلية للقطارات عالية السرعة (ATO) حقيقة، مضيفا أنه قبل ذلك، شغلت شركة السكك الحديدية الصينية هذا النظام في سكتين حديديتين سرعتهما 200 كيلومتر في الساعة، ما يعتبر المرة الأولى عالميا أيضا لاستخدام هذا النظام في السكك الحديدية بسرعة 200 كيلومتر في الساعة.

وأضاف الخبير "انه بعد تشغيل نظام القيادة الآلية في القطارات عالية السرعة، يمكن للقطار تحقيق المغادرة التلقائية من المحطة، والتنقل الآلي بين المحطّات، والتعديل التلقائي لوقت التشغيل، والتوقف في المحطات وفتح الأبواب وغيرها من الوظائف، بمجرد الضغط على زر واحد. كما يمكن لهذا النظام ضمان الانسجام خلال قيادة القطار،ما يجنب الآثار الناجمة عن تباين مهارات السائقين.

يذكر أن هذا النظام، قد اجتاز جميع الاختبارات بنجاح في العام 2018 .