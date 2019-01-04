زيادة الهجمات الإلكترونية في 2019

المصدر: دبي - البيان

قالت كمبرلي جودي، مديرة قسم تحليل استقصاء التهديدات لدى شركة فايرآي، إن طريقة الهجمات الإلكترونية التي استهدفت صحفاً أميركية كبرى مؤخراً، غير معروفة حتى الآن، إلا أنه من الملاحظ أن نشر برمجية الفدية (Ryuk)، قد حصل عقب إصابة الأجهزة ببرمجيات TrickBot الخبيثة في بعض الحالات.

وأضافت: «أبلغت شركة فايرآي عن عدد من عمليات الاستغلال التي تتم عقب الإصابة العشوائية بالبرمجيات الخبيثة، والتي نتوقع أن تستمر في الزيادة العام الجاري، لأنها تسمح للمهاجمين بتحسين الإيرادات التي يحصلون عليها من الضحايا».

ورجحت أن هذه العمليات الثانوية يتم تحديدها استناداً إلى المعلومات التي يتم جمعها من أنظمة الضحية، والتي يمكن أن توفر للمهاجمين الرؤية اللازمة حول أفضل الأساليب لتحقيق الدخل.