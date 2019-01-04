أول مكالمة فيديو عبر التردد المليمتري للجيل الخامس في أوروبا

المصدر: دبي - البيان

أكملت شركات تليكوم إيطاليا، وكوالكوم تكنولوجيز وإريكسون بنجاح أول مكالمة فيديو مباشرة في أوروبا، باستخدام طيف التردد الموجي المليمتري لتقنية الجيل الخامس، واستخدم الشركاء لإجراء المكالمة هاتفاً ذكياً من إريكسون مجهزاً بشرائح Qualcomm Snapdragon X50 5G وذلك في إطار فعالية افتتاح مركز الابتكار الجديد لتقنية الجيل الخامس من شركة تليكوم إيطاليا في روما.

ويهدف مركز الابتكار الجديد إلى جذب ودعم منظومة متكاملة من الشركات الناشئة، ومراكز الأبحاث وأصحاب المصلحة الآخرين المهتمين بعملية التحول الرقمي.

وبالإضافة إلى إجراء مكالمة الفيديو باستخدام تقنية الجيل الخامس، استعرضت تليكوم إيطاليا أيضاً سلسلة من الخدمات الجديدة، بما في ذلك السيارة التي يمكن قيادتها عن بعد، وجولة المتحف الافتراضية، والروبوتات الصناعية التي يمكن التحكم فيها عن بعد، وألعاب الفيديو التفاعلية.