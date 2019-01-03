«جميرا الوثبة أبوظبي» ضمن أفخم 10 فنادق 2019

المصدر: دبي - وكالات

حل منتجع وسبا «جميرا الوثبة الصحراوي» في أبوظبي ضمن أفخم 10 فنادق عالمياً توفر أرقى وسائل الراحة خلال العام الجديد، حسبما ذكر تقرير لشبكة «سي إن إن». ويعد «جميرا الوثبة الصحراوي» من بين أفخم المنتجعات التي تقع وسط الصحراء، إذ سيفتتح أبوابه في يناير 2019. ويتميز هذا المنتجع، الذي يقع على مساحة ألف قدم مربعة، بحدائقه المورقة ونوافيره الرائعة التي تحيط به.

ومن بين الفنادق الأخرى التي ذكرها التقرير فندق «W Brisbane» في أستراليا، حيث يتميز هذا الفندق بواجهته الخارجية المتموجة، إذ يضم مسبحاً فاخراً، وغرف ضيوف مستوحاة من التصميمات الأسترالية، مثل السجاد الذي يعكس موجات المد.