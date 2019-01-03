رئيس «هواوي» يثق بأداء قوي للشركة في 2019

المصدر: شنزن - البيان

أعرب جو بينج، رئيس مجلس إدارة «هواوي» عن ثقته بتحقيق أداء قوي للشركة خلال العام 2019. جاء ذلك في رسالة تهنئة بالعام الجديد بهث بها لموظفي الشركة بجميع أنحاء العالم والبالغ عددهم 180 ألفاً، شملت رسائل طمأنة أعرب من خلالها عن ثقته باستمرار أداء الشركة القوي ونمو أعمالها كونها لم تتوقف مطلقاً عن المُضي قدماً في تطوير أعمالها وفقاً لاحتياجات عملائها، وتحقيق العديد من إنجازات سبق ابتكار تقنيات وحلول متقدمة تتماشى مع المتطلبات العصرية كالذكاء الصناعي وشبكات الجيل الخامس والسحابة الإلكترونية، ونتيجة لذلك من المتوقع أن تصل إيرادات «هواوي» في عام 2018 إلى 108.5 مليارات دولار، لتحقق بذلك قفزة سنوية بمعدل الربح السنوي يبلغ 21%.

وخلال استعراضه لأبرز الإنجازات التي حققتها الشركة في 2018، ذكر جو في رسالته أن «هواوي» وقَّعت 26 عقداً تجارياً لشبكات الجيل الخامس لتصبح بذلك الأولى عالمياً في هذا المجال، وأن الشركة قد شحنت فعلياً ما يزيد على 10 آلاف محطة اتصالات للجيل الخامس لعملائها، وأن أكثر من 160 مدينة و211 شركة من الشركات المدرجة في قائمة «فورتشن 500» لأهم الشركات على مستوى العالم، قد اختارت «هواوي» شريكاً لها في مجال التحول الرقمي.

كما حققت «هواوي» رقماً قياسياً جديداً في مبيعات الأجهزة بشحن أكثر من 200 مليون هاتف متحرك، وأحدثت طفرة حقيقية في صناعة الحواسيب وبناء النظام الإيكولوجي الشامل لتقنية إنترنت الأشياء للمنازل الذكية.

كذلك فقد أطلقت وحدة أعمال «هواوي السحابية» أكثر من 140 خدمة سحابية ضمن 18 فئة مختلفة، وتتعاون الشركة اليوم مع طيف من الشركاء لخدمة عملائها في جميع أنحاء العالم من خلال 37 نطاق عمل منتشرة في 22 إقليماً.

وقد أعلنت الشركة في 2018 عن إطلاق استراتيجية الذكاء الاصطناعي ومجموعة كاملة من حلوله ومنتجاته، وتتضمن سلسلة رقاقات أسيند - للذكاء الاصطناعي الأولى من نوعها في العالم إضافة إلى المنتجات والخدمات السحابية ذات الصلة، ورقاقات ومنتجات وحلول متكاملة لشبكات الجيل الخامس تصدرها السوق.