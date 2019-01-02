ازدهار النقل الجوي في 2018

المصدر: مونتريال- أ ف ب

أعلنت منظمة الطيران المدني الدولي، أن حركة النقل الجوي للمسافرين سجلت مرة جديدة ارتفاعاً في 2018، بفضل النتائج التي حققتها الشركات متدنية الأسعار، إنما بوتيرة أبطأ من العام 2017.

وأوضحت الأرقام الأولية لهذه المنظمة التابعة للأمم المتحدة المتخصصة بالنقل الجوي، أن إجمالي 4،3 مليارات مسافر قد نقلتهم في 2018 الشركات الجوية في أنحاء العالم، أي بزيادة قدرها 6.1% على امتداد سنة، بعد زيادة سابقة بنسبة 7.1%.

وأضافت المنظمة إن ارتفاع أسعار المحروقات منذ سنتين أثر سلباً على الطلب وقلّص التأثير التحفيزي للبطاقات المتدنية الأسعار، وهذا ما يفسر هذه الثغرة الطفيفة في 2018. وذكرت المنظمة أن «ازدياد حركة النقل الجوي بقي مع ذلك قوياً في 2018، بدعم من الوضع الاقتصادي العالمي طوال العام».