نمو اقتصاد سنغافورة 3.3 %

المصدر: سنغافورة - د ب أ

أعلن رئيس وزراء سنغافورة «لي هسين لونج»، أن معدل نمو اقتصاد البلاد ظل أكثر من 3% من إجمالي الناتج المحلي للعام الثاني على التوالي، داعياً شعب سنغافورة إلى الالتفاف حول القيادة الجديدة للبلاد، ومؤكداً الاستمرارية في وقت يستعد فيه لمغادرة منصبه.

وقال لي، في رسالته للشعب بمناسبة العام الجديد، إن معدل نمو اقتصاد سنغافورة خلال العام 2018 بلغ 3.3% من إجمالي الناتج المحلي وهو ما يتوافق مع متوسط توقعات 14 محللاً استطلعت وكالة بلومبرغ للأنباء رأيهم.

وتتوقع سنغافورة نمو اقتصادها خلال العام الجديد بما يتراوح بين 1.5% و3.5% من إجمالي الناتج المحلي بحسب لي، مشيراً إلى «الغموض الكبير» الذي يحيط بالاقتصاد العالمي في ظل النزاعات التجارية وأسواق المال المضطربة.

وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن اقتصاد آسيا باعتباره واحداً من أكثر الاقتصادات اعتماداً على التصدير، يرتبط نموه بشدة بآفاق الاقتصاد والتجارة العالمية.

وأضاف رئيس وزراء سنغافورة إن بلاده خلال العام 2018 كانت أفضل من الدول الأخرى التي شهدت حالات من السخط نتيجة ضعف نمو الأجور وتدهور مستوى المعيشة. ودافع رئيس وزراء سنغافورة عن نموذج الحكم السنغافوري باعتباره «استثنائياً للغاية»، وقال إنه أتاح لسنغافورة مواجهة المنافسة القوية على الصعيد العالمي، في حين تتجه نحو تغيير قيادة البلاد. عاماً.