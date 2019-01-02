دبي الوجهة الشتوية الأولى في المنطقة

المصدر: دبي- وائل الخطيب

تصدرت دبي مدن الشرق الأوسط في قائمة أفضل 42 وجهة شتوية في العالم، متفوقة على سريلانكا، وكمبوديا، والفلبين، وكاليفورنيا، لتحل في المرتبة 11 وفقاً لتصنيف حديث أعدته مجلة «كونديه ناست ترافيلر».

وقال تقرير «كونديه ناست ترافيلر»: إن أفضل الأوقات لزيارة المدينة هي الفترة الواقعة بين شهري نوفمبر وفبرايرمن كل عام، حيث أشعة الشمس الدافئة ، والشواطئ الناصعة النظيفة، والخدمة التي لا تشوبها شائبة.

وذكر التقرير ان من أجمل الاماكن في دبي جزيرة النخلة، التي تعج بالفنادق الرائعة، كل واحد منها يحتوي على شاطئه الخاص الذي يمتاز بنظافته ورقيه، وهي مثالية لقضاء العطلات العائلية. أما وسط المدينة فليس مجرد مراكز تسوق وناطحات سحاب زجاجية، فهناك الأسواق القديمة مثل سوق التوابل وسوق الذهب وسوق نايف، بالاضافة الى خور دبي الذي يعود الى الزمن القديم، وكذلك تضم المدينة منحدرات تزلج على الجليد، كما اكتسبت منطقتان ابداعيتان جديدتان وهما منطقة دبي للتصميم والقوز، اهتمام المشهد الفني الدولي أيضا.

وأوصى تقرير مجلة «كونديه ناست ترافيلر» المتخصصة في السياحة العالمية انه من أجل رؤية المدينة في أفضل حالاتها، لابد مت زيارتها بين شهري نوفمبر وفبراير، عندما تكون الرطوبة في درجاتها الدنيا، ويمكن الاستمتاع بأشعة الشمس إلى حدها الأقصى.