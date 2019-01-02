دعوة لجعل أوقات العمل أكثر مرونة

المصدر: برلين - د ب أ

دعا رئيس الاتحاد الألماني لأصحاب العمل إنجو كرامر لجعل أوقات العمل أكثر مرونة.

وقال كرامر إنه لا بد من تكييف القانون المنظم للعمل مع واقع القرن الحادي والعشرين، وأوضح قائلاً: «يتعين علينا ضبط الإطار من جديد بحيث تكون الشركات قادرة على التحرك. لا يتعلق الأمر بزيادة العمل، ولكنه يتعلق بتوفير حلول أكثر مرونة خلال فترات العمل الأسبوعية».

يذكر أن اتحاد النقابات الألمانية حذر من عدم وجود حدود لساعات يوم العمل المكون من ثماني ساعات. وقالت عضو مجلس إدارة الاتحاد أنلي بونتنباخ: إن يوم العمل المكون من ثماني ساعات لا يتوافر حالياً بالنسبة لكثير من الموظفين سوى على الورق فحسب، لأنهم يعملون لفترات أطول كثيراً ويجب أن يكونوا متاحين غالباً في غير أوقات العمل أيضاً.