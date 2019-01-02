«لوفتهانزا» تعين آلاف الموظفين لتحسين الخدمة

المصدر: فرانكفورت - د ب أ

أعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران اعتزامها تعيين آلاف الموظفين الجدد في عام 2019، وذلك بعد كثرة حالات الإلغاء والتأخير للرحلات في العام المنصرم.

وذكرت الشركة في فرانكفورت، أمس، أن الغرض من هذه التعيينات الجديدة هو «ضمان الحفاظ على جودة التشغيل».

وأضافت أن "مجموعة لوفتهانزا ستستثمر نحو ربع مليار يورو من أجل إضفاء الاستقرار على حركة التشغيل، وذلك بعد الصيف المضطرب».

ومن المنتظر أن تعين الشركة في 2019 في كل من ألمانيا والنمسا وسويسرا وبلجيكا نحو 5500 موظف جديد، بينهم أكثر من 1300 من المضيفات والمضيفين الجويين، وستتركز التعيينات في ميونيخ وفي زيوريخ التي يقع بها مقر شركة سويس إير المملوكة لمجموعة لوفتهانزا.

وكانت لوفتهانزا قد عينت في نهاية سبتمبر الماضي نحو 135 ألف موظف، منهم نحو 32 ألفاً تم تعيينهم بشكل مباشر لدى لوفتهانزا.