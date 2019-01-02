«إيه.تي آند تي» تبيع مراكز البيانات لـ«بروكفيلد»

المصدر: واشنطن - د ب أ

أعلنت شركة الاتصالات الأميركية «إيه.تي آند تي» إتمام بيع نشاط مراكز البيانات المشتركة ومجموعة من الأصول إلى شركة «بروكفيلد إنفراستراكشر» والمؤسسات الاستثمارية الشريكة لها.

وحصلت شركة الاتصالات على 1.1 مليار دولار من عائد الصفقة، حيث تعتزم استخدام الأموال لتقليل معدل ديونها بنهاية العام الحالي. وبإتمام هذه الصفقة، فإن قواعد بيانات عقود العملاء وموظفي دعم عمليات مراكز البيانات المشتركة والأصول الثابتة والمنشآت المستأجرة والمملوكة بشكل محدد، سيتم نقلها إلى «بروكفيلد».

وأسست شركة «بروكفيلد» للاستثمار شركة مملوكة لها بالكامل باسم «إيفوك داتا سنتر سيليوشنز» لكي تمتلك وتدير الأصول التي تم الاستحواذ عليها من «إيه.تي آند تي». ووفقاً للتحالف الاستراتيجي فإن شركة «إيفوك» ستشترك في برنامج النظام التشاركي العالمي الخاص بشركة «إيه.تي آند تي» والذي يتيح لها تقديم خدمات مراكز البيانات المشتركة الخاصة بشركة «إيفوك» للشركات العميلة.