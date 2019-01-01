دبي أكثر المدن أماناً في العالم والمقصد السياحي المفضل للعائلات

المصدر: دبي- أشرف رفيق

برغم أن سنغافورة مقصد سياحي عالمي، فإن صحيفة ستريت تايمز السنغافورية ذكرت أن دبي هي المقصد السياحي المفضل لدى السائحين من سنغافورة خاصة ودول آسيوية أخرى.

وأضافت الصحيفة ان العديد من السائحين في سنغافورة يعرفون أن دبي تشتهر بمراكز تسوقها العديدة الفاخرة وعوامل الجذب السياحية التي لا تقاوم لجميع أفراد العائلة، كبارا وصغارا.

وأضافت الصحيفة أنه رغم أن دبي عرف عنها الفخامة والأبهة، إلا أنه يمكن للجميع أن يزوروها ويستمتعوا بما توفره من خدمات للسائح دون تكلفة كبيرة، وأنها ستكون مناسبة لجميع أفراد العائلة أيضا. ونقلت الصحيفة عن بيانات وإحصاءات عالمية، أن دبي تعد من أكثر المدن السياحية أماناً في العالم.

فضلا عن أنها من أكثر المقاصد السياحية العالمية جذباً للزائرين، الذين بلغوا أكثر من 15 مليون سائح العام الماضي. وبفضل وسائل النقل العديدة المتوفرة في دبي من حافلات، خاصة حافلات الخدمات الفندقية المجانية، والمترو وسيارات الأجرة، فإنه من السهل التنقل عبر أرجاء المدينة. وتقع كثير من الفنادق قرب محطات الحافلات والمترو، الذي يخصص عربات للسيدات والأطفال من أجل مزيد من الراحة.

وعددت الصحيفة السنغافورية عناصر الجذب في دبي من شواطئ إلى مراكز تسوق إلى حدائق ترفيهية إلى مشاهدة المدينة من منصة أعلى برج في العالم، إلى مضمار التزلج على الجليد المغطى، وغيرها الكثير.