ألمانيا تحفز الشركات على محايدة الكربون

المصدر: برلين - د ب أ

تعتزم ألمانيا العمل خلال العام الجديد على تحفيز المزيد من الشركات والمؤسسات على محايدة الكربون، وقال جيرد مولر وزير التنمية الألماني:

«يتعين أن تصبح محايدة الكربون معيارا»، مشيراً إلى أن المنتدى المناسب لهذا الهدف هو «التحالف من أجل التنمية والمناخ»، الذي يضم حتى الآن أكثر من 70 شركة وهيئة ومنظمة تسعى إلى محايدة الكربون.

وأضاف مولر: «إنهم يتجنبون ويقللون الانبعاثات (الكربونية)، ويعادلون النسبة المتبقية منها. أتمنى أن يصبح عددهم 1000 قريباً».

وذكر مولر أنه عبر هذا التحالف من الممكن جذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص لمشروعات حماية المناخ في الدول النامية والصاعدة، وأوضح مولر أن هناك مشروعات لإنتاج وقود محايد للكربون من الطاقة الشمسية قابل للنقل أيضا، وقال: «الماء والطاقة الشمسية توجد في أفريقيا بدون مقابل تقريباً».