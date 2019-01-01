أسهم «أمازون» تقفز بعد أنباء عن توسع

المصدر: دبي- سيد صالح

اختتمت أسهم شركة «أمازون» الأميركية العملاقة للتسوق الإلكتروني 2018 على خير وجه، حيث سجلت ارتفاعاً في قيمتها بنسبة تجاوزت 2% في تداولات أمس، فصارت قيمة السهم الواحد تتجاوز 1509 دولارات، وفقاً لما نشرته أمس صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية.

وأوضحت الصحيفة أن السبب الرئيسي في ارتفاع الأمس يُعزَى إلى الأنباء التي انتشرت أخيراً بشأن اعتزام «أمازون» التوسع في سلسلة متاجر «هول فودز» الشهيرة للمواد الغذائية، المملوكة لها، حيث تخطط لافتتاح المزيد من الفروع للسلسلة في الولايات المتحدة.

ويتجاوز عدد فروع «هول فودز» حالياً 350 فرعاً تتوزع في 3 دول هي الولايات المتحدة، كندا والمملكة المتحدة.