«تي بي لينك» تطور تقنية شبكة الواي فاي المنزلية

المصدر: دبي - البيان

تطلق شركة تي بي لينك وهي المزود الأول لمنتجات شبكات الإنترنت للعملاء والأعمال التجارية تقنية شبكة الواي فاي المنزلي بشكل جديد Deco-M4 وهو أحدث إصدارات قائمة حلول الشبكة للشركة.

وعلى عكس المنتجات السابقة على شكل قرص جاء Deco M4 على شكل اسطواني مع توفيره شبكة تقنية AC1200 المنزلية المناسبة للمنازل متوسطة الحجم. حيث تعمل الوحدات المتعددة معاً لإنشاء شبكة منزلية قوية. ويتوافر الآن في مجموعة من وحدتين ويمكن شراء تقنية شبكة Deco M4 المنزلية من كبرى شركات البيع بالتجزئة في مجال الترفيه عبر الإنترنت أو من المتاجر كما يُمكن لـDeco M4 توفير الاتصال بـ100 جهاز على الفور.