5 مناطق تحصد أكبر صفقات الشقق الجاهزة

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر

لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

رصد «البيان الاقتصادي» 5 مناطق في دبي الأعلى في إبرام صفقات عقارات الشقق الجاهزة خلال 2018، وحافظت منطقة مرسى دبي على صدارتها للمناطق، تلتها منطقة برج خليفة، فنخلة جميرا بالمرتبة الثالثة. أما المرتبة الرابعة فقد كانت من حصة منطقة الثنية الخامسة، تلتها بالمرتبة الخامسة منطقة الوصل.

وطبقاً لرصد «البيان الاقتصادي»، فقد حافظت سوق العقارات الجاهزة للسكن على أدائها المستقر طيلة 2018 لا سيما سوق صفقات الشقق السكنية، التي سجلت 12.3 مليار درهم، متراجعة بشكل طفيف بنسبة 1% تقريباً، مقابل أدائها، وللفترة ذاتها من عام 2017، حيث سجلت حينها 13.5 مليار درهم، فقد اشترى مستثمرون من داخل الدولة وخارجها، 9867 شقة جاهزة، بقيمة تجاوزت 12.3 مليار درهم، وهو أداء قياسي، مقارنة بصفقات بيع الفلل السكنية الجاهزة، والتي سجلت 876 فيلا جاهزة للسكن بقيمة إجمالية بلغت 2.7 مليار درهم.

1

مرسى دبي

1414 شقة جاهزة

2.3 مليار درهم

2

منطقة برج خليفة

768 شقة جاهزة

1.8 مليار درهم

3

نخلة جميرا

401 شقة جاهزة

1.1 مليار درهم

4

الثنية الخامسة

856 شقة جاهزة

910 ملايين درهم

5

الوصل

173 شقة جاهزة

603 ملايين درهم

إجمالي عدد صفقات ومبيعات الشقق الجاهزة لكل مناطق دبي

9867 شقة جاهزة

12.3 مليار درهم